سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 28/4/2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، حيث واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية في مصر لتتجاوز حاجز 3000 جنيه لأول مرة في التعاملات الاقتصادية اليوم الجمعة.

وارتفع الذهب اليوم الجمعة، تزامنًا مع ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في 3 مايو المقبل.

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3062 جنيهًا للجرام.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم الجمعة

بلغ سعر الذهب عيار 21 مستوى 2680 جنيهًا للجرام.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم الجمعة

حقق سعر الذهب عيار 18 نحو 2297 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة

وصل سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21، إلى 21440 جنيهًا، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

سعر أوقية الذهب في البورصة

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 1980 دولارًا.

ويتوقع خبراء الذهب أن يشهد سعر المعدن الأصفر تقلبات حادة مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2023، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، واللذين سيكون لهما تأثير على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.