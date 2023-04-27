الاحتلال يفرج عن القيادي نخلة من رام الله

أفرجت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس عن الشيخ المجاهد سعيد نخلة "أبو علاء" (64 عاماً)، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله بعد اعتقال استمر 11 شهرًا.

ويعتبر الشيخ سعيد نخلة من الجيل المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتعرض للاعتقال عدة مرات، أمضى خلالها ما يزيد عن 17 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقل في سجون السلطة 3 سنوات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشيخ سعيد بتاريخ 1 مايو عام 2022م بعد مداهمة منزله في مخيم الجلزون قضاء رام الله، حيث عاثت فيه فساداً وتخريبآ قبل أن تقوم باعتقاله وتحكم عليه بالسجن لمدة 11 شهرًا.