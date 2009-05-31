عباس ينعى قتلى أجهزته الأمنية في قلقيلية ويدعو الفلسطينيين للوقوف صفاً واحداً خلفه

فلسطين اليوم – رام الله

نعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قتلى الأجهزة الأمنية في أحداث قلقيلية شمال الضفة الغربية وهم: حسام حسن الرخ، شاهر حنينا، وعبد الرحمن سمير ياسين.

وثمّن عباس - طبقاً لما أوردت وكالة وفا للأنباء التابعة للسلطة - دور الأجهزة الأمنية التابعة له بملاحقة من وصفهم بـ" الخارجين عن القانون"، قائلاً إن "هذه الأجهزة ستواصل دورها "الوطني"، وستظل العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمصالح شعبنا العليا".

ودعا عباس أبناء الشعب الفلسطيني بكافة فئاته إلى الوقوف صف واحد خلف قيادته الشرعية والالتفاف خلف قيادته الوطنية.