دعاء قبل الامتحان وبعد الانتهاء منه كاملة بصيغة pdf ، وعكف فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة على وجه السرعة وبسبب الاهتمام الكبير الذي لاحظناه عند الطلبة المقبلين على تقديم الامتحانات النهائية لا سيما طلبة الثانوية العامة التوجيهي 2023 ووضعنا لكم في ثنايا هذه المقالة التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا الموضوع الذي بات الان متصدرًا لقائمة التريند على المنصات الرقمية ونذكر منها موقع جوجل وأيضا منصة الفيسبوك وتويتر ومن أجل الوصول إليها يترتب على كل شخص بعد هذه المقدمة من المواصلة في قراءة كامل السطور وهي على النحو التالي:

تحميل دعاء النجاح في امتحان التوجيهي pdf

ولقد وضعنا لكم دعاء النجاح بامتحان التوجيهي في هذه السطور التي جاءت بعد هذه المقدمة مباشرة

أولا: دعاء عند التوجه إلى الامتحان

اللهم إنى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

ثانيا: دعاء عند دخول لجنة الامتحان

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.



ثالثا: دعاء عند بداية الإجابة

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

رابعا: دعاء عند تعسّر الإجابة

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

خامسا: دعاء عند النسيان

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.. أو رد على ضالتي

سادسا : دعاء عند الانتهاء من الامتحان

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

دعاء قبل امتحان التوجيهي 2023

وبعد ان تعرفتم على الادعية وضعنا لكم مقطع مصور حولها ولمشاهدته ما عليكم الان سوى الضغط عليه وهو .

تحميل دعاء النجاح امتحان التوجيهي pdf

وفي هذه الفقرات وضعنا لكم رابط تحميل دعاء النجاح بامتحان التوجيهي بصيغة pdf ويترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــا .

وفي نهاية المقالة التي شرح فيها فريق الموقع تفاصيل تحميل دعاء النجاح في امتحان الثانوية العامة التوجيهي بصيغة pdf لهذا العام 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .