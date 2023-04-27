الجهاد الإسلامي تنعى شهيد فلسطين أحمد يعقوب طه

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين، أحمد يعقوب طه (39 عاماً)، من بلدة بديا بسلفيت، الذي ارتقى إثر جريمة إعدام بشعة برصاص جنود الاحتلال قرب مستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة المحتلة عصر اليوم.

وقدمت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، التعازي لعائلة الشهيد وأهلنا في سلفيت الفداء.

وأكدت أن استمرار جرائم الاحتلال وإرهابه سيزيد من تمسك شعبنا بمقاومته الأصيلة التي تثبت كل يوم قدرتها على التصدي ورد العدوان، مشددة على أن الثأر لهذه التضحيات قادم على طريق تحرير الأرض وتطهير المقدسات.

واستشهد طه برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شمال مدينة سلفيت، وفق ما أكدته الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب أحمد يعقوب طه (39 عامًا) برصاص الاحتلال قرب سلفيت".

وزعم الاعلام العبري، أن قوات الجيش حيدت "قتلت" فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أريئيل.