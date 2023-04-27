لجان المقاومة تنعى شهيد سلفيت وتؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا

نعت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم الخميس، الشهيد" أحمد يعقوب طه" الذي إرتقى برصاص الإحرام والغدر الصهيوني قرب سلفيت، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا بل ستظل منارة ووقودا للثورة والإنتفاضة المتصاعدة في وجه العدو الصهيوني حتى زواله .

وقالت اللجان في تصريح صحفي:" إن تصاعد جرائم العدو الصهيوني وإستهداف شعبنا ومقدساتنا سترتد غضبا ونارا وإنتقاما ضد جنود العدو ومستوطنيه المجرمين"، داعية شبابنا الثائر ومقاومينا الأبطال مواصلة الإنتفاضة والإشتباك مع العدو والثأر لدماء الشهداء الطاهرة مهما بلغت التضحيات .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس 27/4/2023م، استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شمال مدينة سلفيت.

وقالت الصحة في تصريح صحفي :"إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب أحمد يعقوب طه (39 عامًا) برصاص الاحتلال قرب سلفيت".

وزعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم، أن قوات الجيش حيدت" قتلت" فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أريئيل.

في حين، قالت منظمة إنقاذ بلا حدود "الإسرائيلية"، إنها سجلت مصاب واحد بالهلع في محاولة طعن قرب "مستوطنة أرئيل" المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة