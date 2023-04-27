الجهاد الاسلامي تعزي بوفاة أحد مجاهديها في سوريا

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 27/4/2023م، بخالص التّعزية والمواساة من عائلة الفقيد الأخ محمد إسماعيل إسماعيل (30عاماً) أحد أعضاء وحدة التعبئة في دمشق مخيم خان دنون، والذي وافته المنيّة نتيجة احتشاء في عضلة القلب، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يتقبّله مع الشّهداء والصّالحين.

وقالت الحركة في بيان لها:" إنّنا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- الساحة السورية، نعاهد أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى امتداد مخيّمات الشّتات، بمواصلة السّير على درب الجّهاد والإعداد والشّهادة".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان تعزية

بسم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

صدق الله العظيم

تتقدّم حركة الجّهاد الإسلامي في فلسطين - السّاحة السورية بخالص التّعزية والمواساة من عائلة الفقيد الأخ محمد إسماعيل إسماعيل (30عاماً) أحد أعضاء وحدة التعبئة في دمشق مخيم خان دنون، والذي وافته المنيّة نتيجة احتشاء في عضلة القلب، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يتقبّله مع الشّهداء والصّالحين.

وإنّنا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- الساحة السورية، نعاهد أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى امتداد مخيّمات الشّتات، بمواصلة السّير على درب الجّهاد والإعداد والشّهادة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الساحة السورية

المكتب الصحفي

الخميس 7 شوال 1444 هجري

27 نيسان 2023 ميلادي