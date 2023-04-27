بشكل استثنائي

"داخلية غزة" تعلن فتح معبر رفح غداً الجمعة لدخول الطلبة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:03 م
27 ابريل 2023
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم الخميس، فتح معبر رفح البري يوم غدٍ الجمعة.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي:" إنها قررت فتح معبر رفح البري يوم غدٍ الجمعة بشكل استثنائي لدخول الطلبة القادمين من السودان عبر جمهورية مصر العربية".

يشار إلى أن العشرات من الطلبة الفلسطينيين وصلوا الأراضي المصرية خلال الساعات الماضية قادمين من السودان على إثر الأحداث الجارية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل وإصابة العشرات من السودانيين، فضلاً عن تدمير عشرات المنشآت والمنازل والمركبات.

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