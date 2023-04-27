شقيق الجندي "شاؤول": كان هناك فرصة لإطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" بغزة

كشف شقيق الجندي المختطف لدى المقاومة بغزة أرون شاؤول، أوفيك شاؤول: "عن أنه كان هناك فرصة لإطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين"، متهماً الحكومة بالتخلي عنهم".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن أوفيك شاؤول شقيق الجندي "أورون شاؤول" الأسير لدى المقاومة في غزة قوله: "كانت هناك فرص لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة، لكن "الدولة" تخلت عنهم ".

وأضاف شقيق شاؤول: "لا أعرف ما الذي يخشونه، أنا أعلم من المحادثات الشخصية مع كبار المسؤولين في الحكومة والمنظومة الأمنية أنه لا توجد مخاطر أمنية من إبرام صفقة تبادل أسرى، لكنهم ينقلون للجمهور شيئًا آخر، يقولون لهم إن هذه الصفقة أو تلك يمكن أن تضر بالأمن، هذا ليس صحيحا".

وتابع قائلاً: "خلال السنوات التسع الماضية تم إطلاق عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين من السجون، هم لا يتحدثون عن ذلك، أشعر أنا وعائلتي مثل الجمهور بأسره في "إسرائيل"، أنه لا يتم فعل شيء من أجل إطلاق سراح الأسرى من غزة".

وأضاف شقيق الجندي المختطف لدى المقاومة: "أقول لرئيس الحكومة الذي كان أيضا رئيسا للحكومة حينما أُسِر شقيقي، كما أرسلت الجنود للحرب، فإن المسؤولية تقع على عاتقك لإعادتهم، لا يمكنك الهروب من المسؤولية، أنتم القادة، أعيدوهم".