مصر تكشف أعداد اللاجئين العالقين على الحدود مع السودان

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور اللاجئين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16000 مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى اليوم الخميس.

وأوضح أبو زيد في تصريح صحفي، أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية.

ولفت إلى استمرار الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات المسلحة في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم.

وكان، تم اجلاء أكثر من 200 فلسطيني غالبيتهم من الطلاب عبر معبر أرقين البري بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية تمهيدا لإعادتهم إلى قطاع غزة.

من جانبه، قال سفير تونس بالقاهرة: "إن عملية نقل الجالية التونسية تمّت من مطار أسوان في أفضل الظروف على متن الطائرة التونسية التي أمر بها الرئيس التونسي قيس سعيّد والتي أقلتهم بعد ظهر الأربعاء باتجاه تونس".