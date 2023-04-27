محدث بالفيديو والصور شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الخميس27/4/2023م، استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مستوطنة أريئيل قرب سلفيت، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وبحسب القناة 14 "الإسرائيلية"، فإن قوات الجيش حيدت" قتلت" فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أريئيل.

بدورها، قالت منظمة إنقاذ بلا حدود "الإسرائيلية"، إنها سجلت مصاب واحد بالهلع في محاولة طعن ودهس قرب مستوطنة أرئيل.

وبالتزامن مع ذلك، لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية حتى اللحظة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في سلفيت.

وفيما يلي مقاطع فيديو وصور من مكان عملية اطلاق قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني، بزعم تنفيذه عملية طعن شمال سلفيت تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي:







