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بالصور ‏‭‬مهجة القدس تنظم عرضًا مرئيًا بعنوان الفارس الصامت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:51 م
27 ابريل 2023
‏‭‬مهجة القدس
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نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس، عرضًا مرئيًا بعنوان "الفارس الصامت" في الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأسير المحرر القائد/ أحمد أبو حصيرة، وذلك في قاعة الشاليهات الكبري غرب مدينة غزة.

وفي كلمة عائلة أبو حصيرة قال الأخ محمد بسام أبو حصيرة: "نحن في عائلة أبو حصيرة نفتخر بالراحل القائد أحمد أبو حصيرة الذي كان له دور كبير في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي وكان سندًا لعائلة أبو حصيرة وعنوان نفتخر به للأجيال القادمة".

وفي كلمة حركة الجهاد الإسلامي قال د. محمد عرندس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "الراحل أحمد أبو حصيرة كان نموذجًا في النضال ضد الاحتلال الصهيوني قبل اعتقاله، وذكر مواقف من حياة الراحل وأكد على السير علي نهج المقاومة حتي تحرير كل أسرانا ومسرانا".


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