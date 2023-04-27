شقيق الأسير خضر عدنان: زوجة الشيخ معتصمة داخل قاعة المحكمة احتجاجا على عدم حضوره للمحكمة

أكد محمد عدنان شقيق الأسير خضر عدنان، أن زوجة الشيخ خضر معتصمة داخل قاعة المحكمة احتجاجا على عدم حضور زوجها للمحكمة بحجة فشل الاتصال بالإنترنت.

وقال شقيق الأسير المضرب خضر عدنان:"أمن محكمة الاحتلال يهدد زوجة الشيخ خضر بإخراجها بالقوة في حال استمرت باعتصامها".

وكان، أفاد نادي الأسير أن المحكمة العسكرية للاحتلال في (عوفر) أرجأت إعطاء قرارها على الإستئناف الذي قدمه محامي الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 82 على التوالي للمطالبة بالإفراج عنه، حتّى يوم الأحد المقبل.

وأوضح النادي أن قرار محكمة الاحتلال، جاء بالرغم من الخطورة البالغة التي وصل لها، حيث يقبع حتى اليوم بحسب المعلومات المتوفر في (عيادة سجن الرملة).

وتتذرع المحكمة أن هناك عطل في شبكة الاتصال، علمًا أن إدارة السجون ترفض السماح لعائلته بزيارته حتى اليوم .

جدير ذكره أن المحكمة العسكرية الصهيونية في سجن (سالم) رفضت بتاريخ 23 نيسان الجاري طلب محاميه بالإفراج عنه بكفالة.