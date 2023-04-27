تأجيل جلسة محاكمة الشيخ خضر عدنان للأحد القادم ووضعه الصحي مازال خطراً

أكد محامي الشيخ الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ82، جميل الخطيب، أن قوات الاحتلال قررت تأجيل جلسة محاكمة الشيخ إلى يوم الأحد القادم.

وأوضح المحامي الخطيب في تصريح مقتضب، اليوم الخميس، أن وضع الشيخ عدنان الصحي مازال في خطر.

ومن جانبها قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى: "إن محكمة "عوفر" الاستئنافية أجلت البت في الاستئناف المُقدم على قرار رفض الإفراج عن الأسير خضر عدنان بكفالة ليوم الأحد القادم 2023/04/30م".

ويُشار إلى أن الشيخ عدنان لا زال مستمراً في إضرابة المفتوح عن الطعام لليوم الـ82 على التوالي في سجون الاحتلال؛ رفضاُ لاعتقاله التعسفي.

‏وذكر شقيق الأسير خضر عدنان، محمد عدنان، أن زوجة الشيخ خضر عدنان تعتصم في قاعة المحكمة حتى الآن مطالبة برؤية زوجها، عبر شاشة الفيديو كونفرنس كما في جلسات المحاكم السابقة.

وتتذرع المحكمة أن هناك عطل حدث في شبكة الاتصال، علمًا أن "إدارة السجون" ترفض السماح لعائلته بزيارته حتى اليوم .

وكانت المحكمة العسكرية في (سالم) في تاريخ 23 نيسان الجاري قد رفضت طلب محاميه بالإفراج عنه بكفالة.