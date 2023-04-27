هل للبطاطا علاقة بالقلق والاكتئاب؟

توصلت دراسة طبية حديثة إلى نتيجة مفادها بأن تناول الكثير من البطاطس المقلية قد يرفع نسبة الشعور بحالات القلق والاكتئاب.

وبحسب الدراسة، فقد تابع الباحثون أكثر من 140 ألف شخصاً، لمدة 11 عاماً لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم أعراض القلق أو الاكتئاب.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن باحثين نصيحتهم بأهمية تقليل تناول الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية.

واكتشف الباحثون أنه يرتبط النظام الغذائي الغربي المكون من الأطعمة المقلية أو المصنعة بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق".

وقال الباحثون :"أنه ترتبط مادة الأكريلاميد، الموجودة في البطاطس والخبز المحمص المحترق، بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وقال دوان ميلور، اختصاصي تغذية من جامعة أستون: "من المحتمل أن تكون لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المقلية عوامل خطر أخرى تزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل الصحة العقلية".