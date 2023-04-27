البحرية الإيرانية تحتجز سفينة ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس27/4/2023م، أن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان.

وبحسب البحرية، فإن السفينة تحمل اسم Advantage Sweet، لافتة إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاستيلاء".

بدورها، أكدت بحرية الجيش الإيراني احتجاز السفينة بسبب مخالفتها القوانين، وفق التلفزيون الإيراني.

يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية أكدت أن بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أظهرت أن السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.