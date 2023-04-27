مسؤول أمني "إسرائيلي": "إسرائيل" سفينة تبحر في مياه عاصفة..!

حذر مسؤول أمني "إسرائيلي" كبير، اليوم الخميس 27-4-2023، من أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" كالسفينة التي تبحر في مياه عاصفة، وهناك خشية عليها من الانحراف.

وقال ما يسمى بـ"رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" السابق مئير بن شبات في مقال عبر القناة الـ12 العبرية: "تُشبه دولة إسرائيل، سفينة تبحر في مياه عاصفة، في بيئة مهدِدة، وتخشى من الانحراف".

وأضاف بن شبات :"يأتي ذلك في الوقت الذي تقع مسؤولية قيادتها إلى شاطئ آمن على عاتق القبطان، لذلك يجب توخي الحذر من الإجراءات التي يمكن أن تتسبب في إغراقها".

وتشهد مدن كيان الاحتلال بشكل مستمر مظاهرات حاشدة ضد التعديلات القضائية التي تهدف حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها وتستهدف إضعاف "القضاء الإسرائيلي"، بحسب المعارضين.

جدير ذكره أنه شهدت المؤسسة الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية" حالة رفض كبير للخدمة العسكرية؛ رفضاً للتعديلات القضائية التي تستهدف توزيع المهام أيضاً في وزارة "الجيش" وإنشاء ما يسمى بـ"وزارة الأمن القومي" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير.