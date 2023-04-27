"تنميل اليدين" هل ينذر بأمراض خطيرة؟

غالباً ما يصاب الأنسان قبل النوم في الليل بـ" تنمل اليدين"، لفترة زمنية قصيرة، ومتجاهلاً الأسباب التي أدت لإصابته بذلك خاصة في فترة الليل وما قبل النوم.

وبحسب مجموعة من الأطباء، فإن الأسباب التي تصيب الأنسان بـ" تنمل اليدين" تكون غالباً نتيجة وضعية النوم الغير مريحة النوم ووسادة غير مناسبة، والسبب الثاني هو النوم على أحد الجانبين الذي يسبب غالبا تنمل في الذراع، لذلك يجب اختيار وسادة يكون ارتفاعها مساويا للمسافة من الكتف إلى الرأس من أجل الحفاظ على خط فسيولوجي مساوٍ تماما لخط العمود الفقري.

في حال إذا كان الشخص يرغب في النوم على بطنه، فمن الأفضل له اختيار وسادة صغيرة غير عالية.

والسبب الآخر بحسب الأطباء، لتنمل اليدين " قد يكون متلازمة النفق الرسغي، يقع هذا النفق في الرسغ وتمر عبره الأوعية الدموية والأعصاب إلى الأصابع وعضلات مشط اليد، يعاني من هذه المتلازمة عادة لاعبو التنس والرياضيون والمبرمجون".

ووفقاً للأطباء:" أحيانا يكون سبب تنمل اليدين مرضا خطيرا مثل متلازمة العضلة الأخمعية، تقع هذه العضلة حول العمود الفقري العنقي، وهي مسؤولة عن حركة الرأس، ويمكن أن تتشنج هذه العضلة نتيجة تكرر حركة مفاجئة غير معتادة، أو وضعية جلوس والنظر في اتجاه واحد خلال فترة طويلة".

"واستنادا إلى ذلك يمكن أن تضغط هذه العضلة على الأعصاب والأوعية الدموية التي تمر عبر أليافها، ما يؤدي إلى الشعور بالألم في الرقبة نفسها وفي الذراع أيضا، يصاحبه صداع عند البعض. لذلك يجب في حالات الألم الشديد تناول أدوية مسكنة وتدليك المنطقة وإجراء تمارين معينة".