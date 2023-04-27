دولتان تتقدمان بطلب استضافة كأس أمم إفريقيا 2027

قدمت دولتان عربيتان، طلبا لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، حيث سيدخلا في منافسة مع 4 دول إفريقية أخرى قدمت ملفاتها للاستضافة.

وبحسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فقد قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب الاتحاد الجزائري، ملف استضافة البطولة بنسخة 2027.

وبدورها، قدمت بوتسوانا طلب الاستضافة كذلك، بينما تضمن الملف الرابع استضافة مشتركة بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ومن ناحيته، أكد الاتحاد الإفريقي أنه تم تحديد 23 مايو 2023 الموعد النهائي للاتحادات الأعضاء لتقديم ملفها النهائي بما في ذلك جميع وثائق العطاء والاستضافة (اتفاقية الاستضافة، واتفاقية المدن المضيفة، والضمانات الحكومية، وما إلى ذلك) ، والتي يجب توقيعها حسب الأصول.

وشدد الاتحاد، على أنه تم تحديد الفترة من 1 يونيو حتى 15 يوليو لإجراء زيارات تفتيشية تمهيداُ لإجراء البطولة المتوقعة.

وكان كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد الإعلان عن البلد المنظم لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 والذي حدده في شهر سبتمبر القادم.

كما وافق المكتب التنفيذي للاتحاد على الإعلان عن البلدان المنظمة لبطولتي أمم إفريقيا 2025، 2027 في سبتمبر القادم من هذا العام.