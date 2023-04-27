صحيفة عبرية تزعم: مخزون الذخائر الأمريكية في "إسرائيل" تراجع لهذا السبب..!

زعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الخميس27/4/2023م، أن مخزون الذخائر الأمريكية المتواجدة في كبرى المخازن العسكرية بدولة الاحتلال آخذة في التناقص بشكل كبير.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الذخائر الأمريكية التي تشمل الصواريخ وغيرها بمخازن أسلحة الطوارئ لدى جيش الاحتلال، تعاني من تناقص مستمر، لعدة أسباب، أبرزها الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن جزءا من المخزون، أُخرج من دولة الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة عبر ميناء أسدود، ونُقل خلال أيام السبت حتى لا يثير الانتباه.

كما أشارت إلى وجود نقص في ذخائر الاحتياط بالدول الغربية برمتها، منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من عام".

ووفقاً لمصدر أمني "إسرائيلي"، فقد أكد للصحيفة أن البيت الأبيض أصدر قرارا بإعادة انتشار أماكن تموضع مخازن الطوارئ"، مضيفاً " أن إخراج الذخائر بهذا الكم من المخزون الذي كان سيستخدمه الجيش الإسرائيلي ساعة الطوارئ، يشكل خطورة، في ظل التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل من عدة جبهات".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر الممول الأكبر مالياً في العالم لـ"إسرائيل"، حيث أقرت للعام 2023 الحالي مساعدات مالية لها بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي.