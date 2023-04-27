بعد قطع الكهرباء.. هاكــــرز سوداني يستهزئ بـ"إسرائيل"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 27-4-2023، أن مجموعة هاكرز سوداني تستهزئ بكيان الاحتلال "الإسرائيلي" في أعقاب انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة فيه.

وقالت القناة الـ12 العبرية: "إن مجموعة الهاكرز "أنونيموس سودان" تستهزئ من "إسرائيل" عقب انقطاع الكهرباء عنها".

وقد كتبت مجموعة الهاكرز السوداني: "هل الظلام جميل يا "إسرائيل"، لماذا ليس عندك كهرباء، نحن نعمل الآن على قطع الإنترنت في "إسرائيل" مثل الكهرباء".

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت في وقت سابق، أنه حدث انقطاع واسع للتيار الكهربائي والحديث الأولي عن هجوم سيبراني تعرضت له شبكة الكهرباء "الإسرائيلية".