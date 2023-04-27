مستوطنون يقطعون 160 شجرة زيتون جنوب نابلس

قالت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الخميس 27/4/2023م " إن عدداً من المستوطنون قاموا بقطع عشرات أشجار الزيتون المعمرة، من أراضي قرية قريوت جنوب نابلس".

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المواطنين تفاجأوا صباح اليوم الخميس، بإقدام المستوطنين على اقتلاع أكثر من 160 شجرة زيتون معمرة، من منطقة "بطيشة" غرب قريوت.

يشار إلى حكومة الاحتلال الحالية بقيادة "بنيامين نتنياهو" منذ قدومها توسعت عمليات المستوطنين الاجرامية ضد الأراضي والمزارع والمنشآت والمنازل الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة ومدن الضفة الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن توسع في مشاريع الاستيطان.