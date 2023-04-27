الاحتلال يعتقل نجل الشهيد خليفة في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس المحرر رياض رياض خليفة (19 عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة كفر نعمة برام الله.

وجاء اعتقال المحرر خليفة من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفر نعمة، وداهمت منزل عائلته قبل أن تقوم بتفتيشه وتخريب محتوياته، علماً بأنه نجل الشهيد القائد رياض خليفة.

والأسير رياض خليفة تعرض للاعتقال من قبل أجهزة أمن السلطة في نهاية العام الماضي بتاريخ 13-12-2022م، كما تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال مطلع العام الحالي بتاريخ 15-1-2023م. وهو نجل الشهيد القائد رياض خليفة أحد أبرز قادة سرايا القدس الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة بتاريخ 14 ديسمبر 2003م.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاغتيال والاعتقال بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد عمليات المقاومة.