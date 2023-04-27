أسماء حجاج قرعة الحج 2023 بالضفة الغربية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:29 م
27 ابريل 2023
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أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس 27 ابريل 2023، قرعة الحج للمحافظات الشمالية للعام 1444هـ /2023م.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، في مؤتمر صحفي، عُقد بمقر بلدية البيرة: إن عدد الحجاج المقبولين للموسم الحالي بلغ نحو 3200، فيما تجاوز عدد المسجلين للقرعة 30 ألف مواطن.

وأشار إلى أن رسوم الحج لهذا العام بلغت 3246 ديناراً أرديناً، وأن على جميع من وقعت عليهم القرعة دفع الرسوم كاملة اعتبارا من يوم الأحد 30/4/2023، ولغاية يوم الاحد 7/5/2023.

وأسفرت القرعة العلنية عن أسماء المواطنين المقبولين للحج 2023 في الضفة الغربية المحتلة.

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