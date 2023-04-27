تحميل أسماء قرعة الحج 2023-1444 بالضفة الغربية pdf، أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المحافظات الجنوبية عن قرعة الحج للمحافظات الشمالية لعام 2023- 1444 هجري، وذلك صباح اليوم الخميس 27 ابريل 2023، بعد أن كان مقرر إجرائها في شهر رمضان المبارك، حيث تم اختيار الأسماء المقبولة للحج هذا العام إلكترونيا، إلا أن من فاتته القرعة يبحث الآن عن، أسماء قرعة الحج 2023-1444 بالضفة الغربية.

أسماء المقبولين للحج 2023 في الضفة الغربية

أسماء المقبولين للحج 2023 في الضفة الغربية، وأعلنت أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المحافظات الشمالية عن تسعيرة الحج لهذا العام إذ طرأ ارتفاع كبير على تسعيرة الحج لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسماء المقبولين للحج 2023 في الضفة إضافة إلى تسعيرة الحج لهذا العام 2023- 1444 هجري.











أسماء المقبولين بقرعة الحج 2023 في الضفة

أسماء المقبولين بقرعة الحج 2023 في الضفة، أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الخميس 27/4/2023، أن تكلفة الحج لهذا العام 3246 دينار للشخص الواحد، بعد أن كانت بقيمة 2787 دينار العام الماضي، رابط تحميل أسماء قرعة الحج في الضفة الغربية 2023.

قرعة الحج 2023 في الضفة الغربية الآن بث مباشر

قرعة الحج 2023 في الضفة الغربية الآن بث مباشر، وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة رام الله الشيخ حاتم البكري قد أعلن أن موعد قرعة الحج 2023 في الضفة الغربية بفلسطين، والتي تأخرت عن موعدها الرسمي بسبعة أيام تقريبا، إذ قال إن موعد قرعة الحج 2023 في الضفة الغربية بفلسطين ستكون اليوم الخميس 27 ابريل 2023 من خلال عقد مؤتمر صحفي وذلك بعد الانتهاء رسميا من توقيع برتوكول الحج للمحافظات الشمالية.











