العمل بغزة تشرع باختبارات الإنقاذ البحري لاختيار 400 منقذ

شرعت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل، اليوم الخميس، باختبارات الإنقاذ البحري، لاختيار المرشحين للعمل ضمن مشروع صيف آمن 2023م.

وقال مدير عام خدمات التشغيل بالوزارة محمد طبيل: إن اختبارات المنقذين البحريين تمت بإشراف وزارة العمل، والتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني، والشرطة البحرية.

وأوضح أنه تقدم للاختبارات 1480 منقذ من الحاصلين على شهادة إنقاذ بحري، حيث تم إجراء اختبارات نظرية وعملية لهم في مهارات الإسعاف الأولي، وسرعة الإنجاز، واللياقة البدنية.

وأفاد بأنه سيتم اختيار 400 منقذ للعمل ضمن مشروع صيف آمن 2023، من خلال توزيعهم على شواطئ قطاع غزة، لضمان توفير موسم اصطياف آمن للجميع.