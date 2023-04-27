البطش: مجاملات "رئيسة الاتحاد الأوربي" للكيان الصهيوني "مرفوضة"

أكد خالد البطش مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس 27/2/2023، أن مجاملات رئيسة الاتحاد الأوربي للكيان الصهيوني مرفوضة و لن تضفي عليه شرعية ولن تصادر حق شعبنا في فلسطين وسيبقى يقاوم حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا.

وأوضح البطش في تصريح صحفي، أن الاتحاد الأوربي مازال يُمارس ازدواجية المعايير والنفاق السياسي ويغمض عينيه عن معاناة شعبنا منذ 75عام من النكبة واللجوء.

واعتبر، أن ما ورد على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية " أو رسولا فون دير لاين " من تهنئة عبر رسالة صداقة منها إلى الكيان الصهيوني بمناسبة تأسيسه هو تغاضي عن نكبة شعب فلسطين الذي أسسها وعد بلفور عام 1917 وقرار التقسيم رقم181 ذا المنشأ الأوربي والامريكي عام 1947م.

وشدد البطش، على أن احتفال رئيسة الاتحاد الأوربي- أو رسولا فون دير لاين بمرور 75 عاما على الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط وخمسة وسبعون عاما من الديناميكية والإبداع والابتكار الرائد تكذبه ممارسات الاختلال ومستوطنيه وشرطته العنصرية من خلال اعتداءاتها المستمرة على المصلين بالمسجد الأقصى وعلى المسيحين في عيد سبت النور، وعلى جنازة الصحفية العالمية الراحلة مراسلة شبكة الجزيرة الدولية /شيرين أبو عاقلة.

ودعا البطش، قادة الاتحاد الأوربي إلى إعادة النظر في سياساتهم اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه استمرار الاحتلال لأرض فلسطين، ونذكرهم أن هذه أرض الشعب الفلسطيني، وأن وجود الاحتلال الصهيوني، عليها لسببين مباشرين هما الخلل في موازين القوى بدعم الدول الغربية له حيث مكنته من البقاء على أرضنا بقوة السلاح، وثانيها غياب العدالة الدولية التي تعلق بها وراهنت عليها الشعوب المستضعفة كالشعب الفلسطيني.