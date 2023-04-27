الرابطة الإسلامية: استهداف الاحتلال لكوادرنا في جامعة بيرزيت لن يوقف مسيرتنا التعليمية

أكدت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - جامعة بيرزيت، أن قوات العدو الصهيوني اعتقلت صباح اليوم الخميس 27 ابريل 2023، الطالب الجامعي، رياض رياض خليفة (20 عاماً)، نجل الشهيد القائد: رياض خليفة، من بلدة كفر نعمة برام الله، وأحد كوادر الرابطة الإسلامية في الجامعة.

واستنكرت الرابطة الإسلامية، جريمة الاعتقال التي استهدفت أحد كوادرها، مؤكدة عزمها على مواصلة طريقها الذي تجدده بهذه التضحيات العظيمة حتى تحقيق آمالها وأحلامها بالكرامة والحرية.

وحيّت جموع الطلبة المتضامنين كافة، مشيدة: "بأبنائها وجهودهم المبذولة إلى جانب الأطر الطلابية للارتقاء بالمسيرة التعليمية وصنع نموذج حي للأخوة والوحدة".