انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء "إسرائيل" نتيجة هجوم سيبراني

قُطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في شمال فلسطين المحتلة وجنوبها، اليوم الخميس، ومن بين المدن التي قطعت الكهرباء عنها "تل أبيب"، "الخضيرة"، "بيتاح تيكفا"، "رمات غان"، "ريشون لتسيون"، "عكا"، "طبرية" وغيرها. ويشتبه بأن انقطاع الكهرباء جاء في أعقاب هجوم سيبراني.



ونفى مدير شركة الكهرباء التابعة للاحتلال، إمكانية انقطاع الكهرباء بهذا الشكل الواسع على إثر هجوم سيبراني. وقال للإذاعة العامة العبرية /كان/ إن "محطة توليد الكهرباء حيفا توقفت عن العمل، وعلى ما يبدو بسبب ضغط زائد، ونحن نؤمن أن الكهرباء ستعود إلى أنحاء البلاد بعد ربع ساعة، وشبه مؤكد أن هذا ليس بسبب هجوم سيبراني". وبعد ذلك عاد التيار الكهربائي لقسم من المدن.



وتسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل إشارات المرور، ما تسبب بازدحامات مرور كبيرة في "تل أبيب" في عدة مفترقات طرق، وطالبت شرطة الاحتلال الجمهور بالسير في شوارع بديلة والامتناع عن الوصول إلى المفترقات المزدحمة.



كذلك تسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل العمل في المجمعات التجارية وشوارع وأماكن عمل ومؤسسات.



وبالتزامن مع انقطاع الكهرباء، نشر قراصنة الإنترنت "أنونيموس سودان" في تلغرام: "هل العتمة جميلة، يا إسرائيل؟ هل لديكم كهرباء؟ هل هذا الهجوم جيد؟ هل تريدون المزيد؟ هل تريدون تعطيل الإنترنت والاتصالات؟ مهاجمة الكهرباء كان لمجرد التسلية".



وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت مساء أمس الأربعاء، أن مجموعة "هاكرز" تمكنت من اختراق حساب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عبر موقعي "فيسبوك" و"انستغرام".



وكان 15 موقعا إسرائيليا قد تعرض الثلاثاء الماضي، لهجوم إلكتروني واسع، شمل موقع هيئة البث الإسرائيلية، بعد يوم من استهداف موقعي الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي)، ومؤسسة التأمين الوطني.