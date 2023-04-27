مشاهدة قرعة الحج الآن 2023 بث مباشر لسكان الضفة الغربية

مشاهدة قرعة الحج 2023 بث مباشر لسكان الضفة الغربية، من المقرر أن تتم قرعة الإعلان أسماء المواطنين المسجلين للحج 2023 في الضفة الغربية المحتلة الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس الموافق 27 ابريل 2023، إذ قررت وزارة الأوقاف أن تُعلن عن الأسماء المقبولين للحج هذا العام عن طريق قرعة عبر بث مباشر تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشكل كامل.

قرعة الحج لسكان الضفة 2023 مباشر

قرعة الحج لسكان الضفة 2023 مباشر، كان من المقرر أن تُجرى قرعة الحج لسكان الضفة الغربية المحتلة في شهر رمضان المبارك 1444- 2023، إلا إن وزير الأوقاف والشؤون الدينية أرجأ موعد القرعة إلى موعد آخر كان اليوم، إذ ستُجرى قرعة لأهالي الضفة الغربية المحتلة لأجل موسم الحج 2023، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بث مباشر قرعة الحج 2023 لأهالي الضفة الغربية 1444 هجري.

https://www.facebook.com/watch/?v=606105548221212 المؤتمر الصحفي لقرعة الحج للعام ٢٠٢٣ في قاعة بلدية البيرة. Posted by ‎بلدية البيرة - AL-Bireh Municipality‎ on Thursday, April 27, 2023

قرعة الحج 2023 في الضفة الغربية الآن بث مباشر

قرعة الحج 2023 في الضفة الغربية الآن بث مباشر، وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة رام الله الشيخ حاتم البكري قد أعلن أن موعد قرعة الحج 2023 في الضفة الغربية بفلسطين، والتي تأخرت عن موعدها الرسمي بسبعة أيام تقريبا، إذ قال إن موعد قرعة الحج 2023 في الضفة الغربية بفلسطين ستكون اليوم الخميس 27 ابريل 2023 من خلال عقد مؤتمر صحفي وذلك بعد الانتهاء رسميا من توقيع برتوكول الحج للمحافظات الشمالية.