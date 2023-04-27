حركة الجهاد الإسلامي تُهنئ جبهة التحرير الفلسطينية بذكرى انطلاقتها الـ46

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي أمانة عامة وأعضاء مكتب سياسي من الأخ الدكتور /الرفيق واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ومن كافة أعضاء المكتب السياسي وكوادر الجبهة في الوطن والشتات بالتهنئة الوطنية الأخوية بيوم الجبهة الوطني " السادس والأربعون" .

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على وحدة الصف والخندق وصلابة الموقف من أجل استمرار معركتنا مع الاحتلال الصهيوني ومشروعه الاستيطاني والتهويدي وصولا لتحرير أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وتحرير أسرانا ومسرانا من دنس الاحتلال وعودة لاجئينا إلى ديارهم . وتحقيق آمال شعبنا في النصر والتحرير وهزيمة الاحتلال البغيض.