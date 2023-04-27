سفارة فلسطين بمصر توضح مسار حافلات الطلبة والمواطنين القادمين من السودان

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ، فجر اليوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٣، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا والقادمين من السودان إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين الحدودي، حيث يتوجه ١٩٤ مواطنًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بمرافقة مندوب السفارة، و٢٩ مواطنًا إلى مطار القاهرة الدولي للانتقال إلى وجهاتهم التالية، و كان في استقبالهم وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لتذليل كافة العقبات ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري .

وأكد سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح أنه بناء على توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس ، وتعليمات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين ، واللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات الإجلاء والمشكّلة من الأجهزة الأمنية والسيادية الفلسطينية، قامت سفارة دولة فلسطين بمصر باجراء اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية ، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية عبر توفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات التى رافقهم بها مندوبو السفارة من المعبر السوداني المصري وصولا إلى معبر رفح البري .

ووجهت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة الشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية والأجهزة المعنية فيها لحرصها على تأمين خروج العائدين الفلسطينيين وتذليل كافة العقبات حتى عودتهم بسلام إلى أهلهم وذويهم .