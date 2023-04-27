الخارجية الفلسطينية: بدء المرحلة الثالثة لإجلاء مواطنين وطلبة نحو معبر رفح

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس 27/4/2023 ، أن المرحلة الثالثة لإجلاء الجالية الفلسطينية في السودان بدأت فجراً بدخول ما يقارب 226 مواطنا وطالبا من أبناء شعبنا للأراضي المصرية.

وقال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين: إن قسما من المواطنين سيتوجهون نحو معبر رفح ومن ثم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة، والقسم الآخر سيتجه إلى مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى الخارج بمن فيهم حملة الوثائق اللبنانية.

وأشار إلى أن المجموعة الأولى من مواطنينا وطلبتنا العسكريين والمدنيين قد تحركت بحرا من بورتسودان باتجاه جدة، وستلحق بها فورا المجموعة الثانية على باخرة سعودية أخرى باتجاه جدة أيضا، بما مجموعه 68 مواطنا وطالبا، وكذلك ستلتحق بهم تباعا مجموعة أخرى وصلت بالفعل إلى بورتسودان ليصل مجموع من غادروا باتجاه جدة إلى 132 مواطنا.

وأكد أن طاقم سفارة دولة فلسطين في القاهرة كان في استقبال مواطنينا على المعبر المصري، وبذل جهودا جبارة في الانتهاء من إجراءات عبورهم وتأمينهم في حافلات لنقلهم، معبرا عن شكر دولة فلسطين رئيسا وحكومة وشعبا وتقديرها لجمهورية مصر العربية الشقيقة على جميع التسهيلات التي قدمتها في استقبال أبناء شعبنا وتأمين نقلهم إلى وجهاتهم.