موعد تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين 2023

موعد بدء التوقيت الصيفي في فلسطين 2023 ، يوم واحد يفصلنا على موعد تغيير التوقيت في فلسطين للتوقيت الصيفي ، وذلك بتقديم عقارب الساعة ل60 دقيقة وخاصة ان الحكومة قررت تأخير موعد تقديم عقارب الساعة والبدء بالتوقيت الصيفي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك.

أعلن إبراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم حكومة رام الله إن "العمل بالتوقيت الصيفي في دولة فلسطين يبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق (29/4) وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة".

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي فلسطين 2023

التوقيت الصيفي في فلسطين كان من المقرر ان يبدأ العمل به خلال الشهر الماضي، إلا أن الحكومة قررت تأجيله والإبقاء على التوقيت الشتوي؛ بسبب حلول شهر رمضان المبارك.

الحكومة الفلسطينية برام الله، كانت قد حددت بدء التوقيت الصيفي والشتوي في فلسطين حتى العام 2026، خلال جلستها التي انعقدت بتاريخ 22 أغسطس 2022.

الساعة كم سيتم تغيير التوقيت الصيفي

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة أعلنت بدء العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة اعتباراً من منتصف ليلة السبت 2023/04/29.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اعتبار يوم الاثنين، الموافق 2023/05/01م عطلة رسمية، بمناسبة يوم العمال العالمي.