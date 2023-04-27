فيديو: من هي مجموعة فاغنر الروسية- قوات فاغنر الروسية ويكيبيديا، ذاع صيت القوات الخاصة الروسية المعروفة باسم فاغنر التي انتشرت تقاتل في أوكرانيا، حتى إن معظم المواقع الإخبارية المحلية والعربية والدولية باتت تتحدث عن تلك القوة الخارقة التي، فباتت على لسان معظم من يتابع الحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت منذ أكثر من عام على التوالي ولا تزال مستمرة، إذ باتت الناس تبحث عبر محركات البحث عن معلومات كاملة عن مجموعة فاغنر المسلحة الخاصة، وما هي أهدافها.

ماذا نعرف عن مجموعة فاغنر المسلحين الروسية

ماذا نعرف عن مجموعة فاغنر المسلحين الروسية، القوات الروسية الخاصة "فاغنر" انتشر قبل أيام بشكل كبير في أواكرانيا للمحاربة مع الجيش الروسي، إذ لقيت هذه القوة استحسان من الدول المؤيدة لروسيا بينما لاقت اعتراضاً كبيرا من الدول المؤيدة لأوكرانيا لكن الرئيس الروسي بوتين لا يستمع لآراء الدول المعادية له، ويستمر بنشر قواته في أوكرانيا، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، معلومات كاملة عن فرقة فاغنر الروسية المُسلحة.

من هي قوات فاغنر الخاصة؟

من هي قوات "فاغنر" الخاصة؟ ووفق موقع "ويكيبيديا"، فإن مجموعة فاغنر (بالروسية: Группа Вагнера)‏ هي منظمة روسية شبه عسكرية، وصفها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة (أو وكالة خاصة للتعاقد العسكري) وقيل إن مقاوليها شاركوا في صراعات مختلفة، بما في ذلك العمليات في الحرب الأهلية السورية على جانب الحكومة السورية، وكذلك في الفترة من 2014 إلى 2015 في الحرب في دونباس في أوكرانيا لمساعدة القوات الانفصالية التابعة للجمهوريات الشعبية دونيتسك ولوهانسك المعلن عنها ذاتيا.

ما هي شركة فاغنر الأمنية الروسية؟

ما هي شركة فاغنر الأمنية الروسية؟ وقبل أيام قالت وكالة المخابرات البريطانية قالت إن نحو أكثر من ألف جندي من الشركة العسكرية الروسية الخاصة، التي تُسمى "مجموعة فاغنر"، نُشروا في شرق أوكرانيا، للقتال إلى جانب الجيش الروسي ضد الأوكراني في الحرب المندلعة منذ أكثر من عام على التوالي، أشار تحقيق أجرته بي بي سي بشأن مجموعة فاغنر، إلى انخراط محتمل لضابط الجيش الروسي السابق، دميتري أوتكين، البالغ من العمر 51 عاما، في بدايات نشاط الشركة إذ يُعتقد أنه أسس شركة "فاغنر" وأعطاها اسمها - تيمنا بلقبه أو اسمه الحركي السابق حين كان ضابطا، وأوتكين من قدامى المحاربين في حروب الشيشان، وضابط سابق في القوات الخاصة وكذلك في المخابرات العسكرية الروسية، بدأت مجموعة فاغنر العمل لأول مرة أثناء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، كما تقول تريسي جيرمان، أستاذة الصراعات والأمن في جامعة كينغز كوليدج بلندن، وبدأت مجموعة فاغنر العمل في سوريا عام 2015، حيث قاتلت إلى جانب القوات الموالية للحكومة، وعملت أيضا على حراسة حقول النفط. وإلى هنا ننتهي من الحديث عن فيديو: من هي مجموعة فاغنر الروسية- قوات فاغنر الروسية ويكيبيديا.