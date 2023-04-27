تجنب هذه الأطعمة فورا للحفاظ على القلب

تواصل الدراسات الطبية الخروج بتوصيات بشأن طرق الحفاظ على القلب والتي كان أخرها تحذيرات من أخصائية أمراض القلب الطبيبة إليزابيث كلوداس ، بأنه للحفاظ على صحة القلب يتطلب الحرص على تناول الأطعمة الصحية وتجنب البيتزا والحلويات.

وعن الأطعمة التي يجب تجنبها فوراً بسبب المخاطر الصحية المحتملة لها، وهي:

الزبدة والجبن

يجب الحد من الدهون المشبعة لأنها ترفع نسبة الكوليسترول المرتبط بأمراض القلب.

يجب الاستعاضة عنها بالدهون غير المشبعة، مثل تلك التي تأتي من مصادر نباتية مثل زيت الزيتون والمكسرات، يمكن لهذه الأنواع من الدهون أن تخفض الكولسترول.

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية الكثير من الدهون المشبعة والملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة جمعية القلب الأميركية أن تناول الأطعمة المقلية يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب.

قال الباحثون إنه من غير الواضح سبب ذلك، لكنهم اقترحوا عدة أسباب محتملة، حيث أن القلي يزيد من مستويات الدهون في بعض الأطعمة، ويزيد من تركيز أكسدة الكوليسترول الذي يرتبط أيضا بأمراض القلب.

اللحم المقدد والنقانق

قالت كلوداس إنها تتجنب تماما اللحوم المصنعة، لاحتوائها على الكثير من المواد الحافظة والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.