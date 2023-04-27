مظاهرة مضادة في القدس اليوم دعما لخطة التغيير القضائية

من المقرر أن تُنظم مساء اليوم مظاهرة في دعمًا لخطة التغييرات القضائية في إسرائيل قبالة مقر الكنيست في القدس ، حيث أطلق القائمون عليها المظاهرة المليونية ، وفقا لموقع " مكان" "الاسرائيلي".

وتأتي هذه المسيرة التي يدعمها نتنياهو كخطوة تحدي بعد خروج مسيرات ضخمة في اسرائيل" خلال الأشهر الماضية رفضاً لخطة التغير القضائي في اسرائيل.

وبين الموقع ان نحو الف حافلة محملة بركاب من "إسرائيل" قد تصل إلى القدس للمشاركة فيها.

ومن المقرر ان يلقي وزير القضاء الاسرائيلي ياريف ليفين كلمة امام المتظاهرين.

ويشير مراسل موقع مكان للشؤون الحزبية إلى ان رئيس الائتلاف أوفير كاتس أكد انه سيشارك في المظاهرة.

الشرطة "الإسرائيلية" اعلنت ان المئات من افرادها سينتشرون في محيط المجلس التشريعي لضمان الحفاظ على النظام العام.

وستغلق شوارع عديدة أمام حركة السير في المنطقة بدءا من ساعات المساء.

وفي غضون ذلك نفى الليكود وهماحانيه هامملاختي التوصل إلى توافق أولي خلال المفاوضات بشان الخطة بحيث يتعين توفير أغلبية كبيرة لسن قوانين أساس بقراءة إضافية أي رابعة. ووصف الليكود النبأ بكاذب.

أما هماحانيه هامملختي فأوضح أنه يتعين أولا إيجاد حل لتزكية لجنة اختيار القضاة.