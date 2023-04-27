تفاصيل الحج 2023: خطة عمل ضخمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات

كشف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، النقاب عن تفاصيل الإعداد المبكر لأكبر خطة تشغيلية للرئاسة في تاريخها لموسم الحج 2023.

وأكد السديس، أن الخطة التشغيلية، ستكون وفق تميز تشغيلي وجودة وإتقان وتعظيم التقنية والتطبيقات الرقمية الحديثة

وقال السديس: "إن الرئاسة ستدشن منظومة عمل ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، للوصول إلى مشروع الحرم الذكي، خلال موسم الحج القادم، عبر روبوتات ذكية جديدة واستحداث عدد من الخدمات الرقمية.

وشدد الرئيس العام، على أن تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم الحج القادم، عبر وسائل التقنية الحديثة والمنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية ووسائل الذكاء الاصطناعي، سيعمل على تيسير أداء مناسك العبادة لزوار بيت الله الحرام، بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، قيادات المنظومة الأمنية ومنظومة رئاسة الحرمين في حفل المعايدة بعيد الفطر الذي أقامته رئاسة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة.

وأكد السديس، نجاح أكبر خطة تشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك رغم الأعداد المليونية التي فاقت التوقعات، مشيرا إلى الخدمات التشغيلية التي كانت على أعلى المستويات المعيارية العالمية وحوكمة وقياس الأثر في الحرمين الشريفين.

وأعلن الرئيس العام نجاح شعار الرئاسة الذي أطلقته خلال موسم شهر رمضان "من الوصول إلى الحصول" في رمضان وإدارة أكبر حشد في العالم باحترافية واقتدار

وبين الرئيس العام، أن التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام أسهمت بشكل كبير وفعال في استيعاب الملايين من المعتمرين خصوصًا في العشر الاواخر من رمضان.