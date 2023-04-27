أسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 27/4/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:24 ص
27 ابريل 2023
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أسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 27/4/2023 ، تشهد اسعار الذهب استقراراً اليوم الخميس رغم ارتفاع اسعار اونصة الذهب عالمياً ليصل لـ$2,000 11.93- ، التقرير التالي يوضح أحدث اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، وتحتوي الجداول على سعر عيار 24 – 22 – 21 – 18 – 14 بالإضافة إلى معرفة سعر العملات الذهبية واونصة الذهب وسعر الكيلو وأحدث اسعار البيع والشراء ، "وكالة فلسطين اليوم" تقدم لكم اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 27/4/2023.

عيار 21-24 سعر الذهب في الاردن اليوم

سعر الذهب عيار 24    47,100 دينار       44,600 دينار

سعر الذهب عيار 21    40.600 دينار       38,900 دينار

سعر الذهب عيار 18    36,200 دينار      33,200 دينار

 

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اسعار الذهب اليوم في الاردن اليوم الخميس 27/4/2023

الوحدات        دينار أردنى     دولار أمريكى

الذهب عيار 24        45.62 $64.31

الذهب عيار 22        41.82 $58.95

الذهب عيار 21        39.92 $56.27

الذهب عيار 18        34.22 $48.23

الذهب عيار 14        26.61 $37.51

الذهب عيار 12        22.81 $32.15

الذهب عيار 10        19.01 $26.80

الجنيه الذهب   319.36       $450.16

أونصة الذهب  1,418.81     $2,000

كيلو الذهب     45,620       $64,310

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