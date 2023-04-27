أسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 27/4/2023 ، تشهد اسعار الذهب استقراراً اليوم الخميس رغم ارتفاع اسعار اونصة الذهب عالمياً ليصل لـ$2,000 11.93- ، التقرير التالي يوضح أحدث اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، وتحتوي الجداول على سعر عيار 24 – 22 – 21 – 18 – 14 بالإضافة إلى معرفة سعر العملات الذهبية واونصة الذهب وسعر الكيلو وأحدث اسعار البيع والشراء ، "وكالة فلسطين اليوم" تقدم لكم اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 27/4/2023.

عيار 21-24 سعر الذهب في الاردن اليوم

سعر الذهب عيار 24 47,100 دينار 44,600 دينار

سعر الذهب عيار 21 40.600 دينار 38,900 دينار

سعر الذهب عيار 18 36,200 دينار 33,200 دينار





اسعار الذهب اليوم في الاردن اليوم الخميس 27/4/2023

الوحدات دينار أردنى دولار أمريكى

الذهب عيار 24 45.62 $64.31

الذهب عيار 22 41.82 $58.95

الذهب عيار 21 39.92 $56.27

الذهب عيار 18 34.22 $48.23

الذهب عيار 14 26.61 $37.51

الذهب عيار 12 22.81 $32.15

الذهب عيار 10 19.01 $26.80

الجنيه الذهب 319.36 $450.16

أونصة الذهب 1,418.81 $2,000

كيلو الذهب 45,620 $64,310