قريباً: إطلاق أول عملة رقمية إسلامية للتداول

قريبا، يشهد مجال التشفير والعملات الرقمية، إطلاق أول عملة مشفرة، تتوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم.

ووفق ما ذكرته مجلة "أريبيان بزنس"، فقد تحدد الموعد الرسمي لطرح هذه العملة الرقمية الأولى من نوعها خلال شهر مايو/أيار المقبل، استثمارا لما يشهده العالم حاليا من إقبال متزايد على اقتناء العملات الرقمية بمختلف أنواعها.

ونقلت مجلة أريبيان بزنس، تصريحات لأحد المؤسسين لأول عملة رقمية تتوافق مع الشريعة الاسلامية، أكد خلالها على طرح العملة للتداول بداية من الشهر المقبل، على أن يتم تداولها من خلال شبكة تحمل اسم "حق بلوكتشين"، وهي شبكة لتداول الأصول المشفرة، تتمتع بالتوافق مع آلاف التطبيقات الرقمية من أنحاء العالم.

واختيار المسؤولين عن إطلاق هذه العملة الرقمية الإسلامية، لشبكة "حق بلوكتشين"، يعود لالتزامه هذه الشبكة بالمبادئ والتقاليد الإسلامية بشكل حازم في مجال التمويل وأسواق العملات المشفرة.

وفي الوقت الحالي، تستمر العملة الرقمية الإسلامية الجديدة "إسلاميك كوين"، في جذب استثمارات ورؤوس أموال، من المهتمين بتطوير وتنمية قيمتها السوقية في مجال العملات الرقمية.

وهذا الدعم المادي، يرى الشريك المؤسس لهذه العملة "محمد الكاف الهاشمي"، أنه سيدعم الثقة بين المتداولين والعملة الجديدة، قبل عملية اصدارها رسميا للجمهور.

ويأتي طرح أول عملة رقمية اسلامية، بالتزامن مع ما يثار من توقعات، حول وصول سوق التمويل الإسلامي العالمي في قيمته لأكثر من 3.60 تريليون دولار بحلول عام 2024 المقبل.