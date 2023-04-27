بالفيديو برشلونة يتلقى هزيمة مفاجئة ويُهدر فرصة حسم اللقب مبكراً

تلقى فريق برشلونة هزيمة مفاجئة أمام مضيفه رايو فاليكانو (1-2) في المباراة التي جرت بينهما ليلة أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليهدر فرصة توسيع الفارق مع ريال مدريد ويحسم اللقب بدرجة كبيرة.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من لاعب خط الوسط ألفارو غارسيا، والمدافع فران غارسيا في الدقيقتين (19، 53) على الترتيب.

وفي المقابل، سجّل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق الكتالوني الوحيد، عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وتوقف رصيد نادي برشلونة بعد هذه الهزيمة عند 76 نقطة، ولكنه يحتل صدارة الدوري "لا ليغا" بفارق 9 نقاط كاملة أمام غريمه التقليدي وملاحقه المباشر ريال مدريد، الذي تعرض بدوره لهزيمة ساحقة أمام مضيفه جيرونا (2-4) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

في المقابل، رفع فريق رايو فاليكانو رصيده إلى 43 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب.