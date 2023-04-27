9 إصابات بانفجار بئر غاز في روسيا

أصيب تسعة أشخاص، اليوم الخميس 27 ابريل 2023، جراء اندلاع حادث تسرب غاز أثناء أعمال الصيانة في حقل في منطقة ميرني في ياقوتيا الروسية.

وبحسب بيان صحفي من إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة، تلقت الإدارة بلاغًا في الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت موسكو)، يفيد بأنه في الساعة 1:35 صباحًا (7:35 مساءً بتوقيت موسكو)، تسرب غاز خلال أعمال صيانة في بئر لإستخراج الغاز على بعد 6 كيلومترات من قرية تاس يورياخ، مما أدى إلى "انفجار الغاز واشتعال مزيج الغاز والهواء"، لافتة إلى أن تسعة أشخاص أصيبوا بالحادث، وفقًا للبيانات الأولية.

وقالت: إن "جميع المصابين نقلوا الى مستشفى الحي المركزي بمدينة ميرني".