استمرار حصار أريحا لليوم السادس على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 27/4/2023، لليوم السادس على التوالي، فرض حصارها العسكري على مدينة أريحا، بالضفة المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، وتقوم بإيقاف مركبات المواطنين على مداخل المدينة وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إليها أو الخروج منها.

يشار الى أنه الرغم من انتهاء فترة الاغلاق الذي أعلنته قوات الاحتلال واستمر ثلاث ايام ( مساء الاثنين حتى ليلة الخميس) الا أنه لا يزال يحكم الاغلاق على مداخل مدينة أريحا.