بالفيديو إصابة مواطن دهسه جيب لجيش الاحتلال واعتقال آخر في جنين

أصيب في وقت متأخر من الليلة الماضية، بعد أن تعرض لدهس من جيب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفي الوقت نفسه اعتقلت شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري بالقرب من البلدة المذكورة.

وأعلن مستشفى ابن سينا التخصصي عن وصول إصابة إلى المستشفى جراء دهس من قبل آلية للاحتلال بين بلدتي قباطية والزبابدة جنوب جنين.

وفي السياق، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاني عطا أبو رميلة من مخيم جنين، على حاجز عسكري مفاجئ بالقرب من بلدة الزبابدة جنوب المدينة.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية نحو 1600 فلسطيني ليرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى نحو 5000 أسيرٍ