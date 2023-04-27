سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الخميس 27-4-2024 ، وقام فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي تمكنكم من التعرف على الأسعار الجديدة الخاصة بهذه الأسعار الجديدة المتعلقة في سعر الذهب في جميع محافظات سوريا العربية حيث راينا في الساعات الأولى من بداية الفجر عمليات بحث على جوجل من أجل الوصول إليها في تعاملات اليوم وهو ما ستجدونه في السطور التي تلي هذه المقدمة وهو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 27-4-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 443,000، ومبيع: 447,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 447,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 447,000 ، مبيع: 451,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 451,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 450,000 ، مبيع: 453,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 453,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 454,000 ، مبيع: 457,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 457,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 477,714 وشراء 476,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 437,905 وشراء 436,857 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 418,000 وشراء 417,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 358,286 وشراء 357,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 278,667 وشراء 278,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 238,857 وشراء 238,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 14,856,914 وشراء 14,821,371 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,344,000 وشراء 3,336,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 477,714,286 وشراء 476,571,429 ليرة .

وفي ختام المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية مساء اليوم الخميس 27-4-2023 ، نود أن نشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لأخر اختلافًا نسبيًا .