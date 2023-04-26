غدًا الخميس.. جلسة جديدة للأسير الشيخ خضر عدنان بمحكمة "عوفر"

أفادت مصادر إعلامية، مساء اليوم الخميس، بأنه سيتم عقد جلسة جديدة تعقد غدًا للأسير الشيخ خضر عدنان في محكمة (عوفر) العسكرية الساعة 10:00 صباحًا، للمطالبة بالإفراج عنه نظرًا للخطورة البالغة التي وصل لها، حيث يدخل غدًا يومه 82 في الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله

وذكرت المصادر، أن زوجته ستعقد الساعة 12:00 ظهرًا، من أمام سجن (عوفر) مؤتمر صحفي، حول الجلسة وآخر التطورات على قضيته

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.