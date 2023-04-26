بالفيديو سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 27/4/2023

سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 27/4/2023م -سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية الآن، حيث ترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، لذلك نرفق لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال التعاملات الرسمية اليوم الخميس في السوق السوداء.

سعر الدولار في صيرفة اليوم الخميس

انخفض سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة اللبنانية، اليوم الخميس حيث وصل إلى 86.500 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم الخميس في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس، إلى مستوى 16.473.47 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0975 دولار أمريكي.