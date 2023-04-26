سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 27/4/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:36 م
26 ابريل 2023
سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 27/4/2023
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سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 27/4/2023م -سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، حيث ترفق لكم  "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الخميس في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، لذلك نرفق لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الخميس في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة خلال التعاملات الرسمية اليوم الخميس في السوق السوداء.

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