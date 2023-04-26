مقتل شخص في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

أفادت مصادر إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل فواز عبد اللطيف، يبلغ 45 عاما من العمر، متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر ياسيف، مساء الأربعاء.

وحسب المصادر، فقد قدم طاقم طبي من مركز "حيان" عمليات الإنعاش والعلاجات الأولية للضحية، وقد جاء عنه في بيان أولي بأن إصابته وصفت بـ"الحرجة جدا".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد الداخل المحتل ارتفاعًا في جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري، ولغاية الآن إلى 52 قتيلا بينهم امرأة وشابة، فيما تبين أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.