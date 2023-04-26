ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 512 قتيلا ونحو 4 آلاف إصابة

اعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة في السودان إلى 512 قتيلا، و4 آلاف و193 مصابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السودانية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تجري "تقييما معمقا للمخاطر" الصحية، بعد سيطرة أحد الطرفين المتحاربين في الخرطوم على مختبر تتواجد فيه عينات معدية جدا مثل الحصبة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، إنها "تجري ترتيبات مع المسؤولين لتجنيب المعمل المرجعي والمستشفيات المركزية ضرب الأسلحة والمقذوفات الحارقة".

وأضافت أن "عدد الوفيات بلغ 512، فيما بلغت جملة الإصابات 4 آلاف و193 إصابة بالخرطوم والولايات منذ 15 أبريل الجاري".

وأشار البيان إلى أن "4 ولايات تأثرت، أمس الثلاثاء، بالأحداث، وهي الخرطوم وجنوب دارفور وغرب دارفور ووسط دارفور".

وذكر أنه "تم التواصل مع قادة الطرفين (الجيش والدعم السريع) لضرورة تجنيب المنطقة المركزية التي بها معمل الصحة العامة المرجعي (استاك) لعمليات الضرب والمقذوفات الحارقة، حتى لا يتسبب المعمل في إحداث مشاكل صحية أكبر".

كما طالبت الوزارة، الطرفين "مرة أخرى، بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية، وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز لتسهيل حركة الكوادر والأطباء والإمداد".

وقال المكلف ببرنامح منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ، مايكل راين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن "الفريق على الأرض فضلا عن فرقنا المكلفة المخاطر البيولوجية والأمن البيولوجي تجري تقييما معمقا للمخاطر".

وذكر المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنه "لم يعد بإمكان الفنيين دخول المختبر، ما يعني أن المختبر لم يعد قادرًا على أداء وظيفته العادية في التشخيص والإحالة".

وأضاف: "نخشى أيضا من أن يتعرض الأشخاص الذين يشغلون المختبر للعينات المعدية المخزنة هناك، عن طريق الخطأ".

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تسعى للحصول على مزيد من المعلومات وتجري تقييما للمخاطر.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور نعمة سعيد عابد، قد حذر، الثلاثاء، من "الخطر البيولوجي الهائل" الذي يمثله الاستيلاء على هذا المختبر في العاصمة السودانية، حيث اندلعت اشتباكات في منتصف نيسان/ أبريل.